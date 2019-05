Verbindingsweg Tongeren-Oost geopend

Op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren is een 77-jarige fietsster om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De vrouw reed in een zone waar wegenwerken aan de gang zijn, en waar ze dus niet mocht zijn. Daar reed een vrachtwagen haar aan. De Houthalense raakte levensgevaarlijk gewond en overleed even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het is nog niet duidelijk of de vrouw bewust de omleiding negeerde of niet.