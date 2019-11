Verdachte opgepakt na brandstichting in Tessenderlo

De politie LRH heeft een verdachte opgepakt in verband met de feiten die gisteren zijn gebeurd in een hotel langs de Genkersteenweg in Hasselt. Een vrouw liep er zware verwondingen op. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is een 32- jarige man uit het Antwerpse. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt en werd aangehouden. De politie voert verder onderzoek naar de exacte omstandigheden van de feiten.