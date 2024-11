Verdachte opgepakt voor moord op pater Pol Feyen in Congo

door Bart Husson

In Congo is de vermoedelijke dader opgepakt die vorig jaar pater Pol Feyen uit Hechtel-Eksel omgebracht zou hebben. Dat heeft zijn familie van het consulaat vernomen. Meer informatie over de arrestatie werd niet vrijgegeven.

Pol Feyen werd in de nacht van 12 op 13 december 2023 met meerdere messteken gedood op zijn kamer in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Hij was 82 jaar en al jaren werkzaam in Lubumbashi en Kinshasa. De missionaris richtte meerdere weeshuizen op in Congo en bekommerde zich voornamelijk om straatkinderen.