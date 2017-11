Vergadering van de laatste kans voor Begijnhof Hasselt

CD&V wil in Limburg de grootste partij blijven en na 2018 in zoveel mogelijk Limburgse gemeenten en steden de burgemeester leveren of mee besturen. Er staat voor partijvoorzitter Wouter Beke veel op het spel. Als hij met CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen goed scoort, is CD&V meteen gelanceerd voor de belangrijke federale verkiezingen, een jaar later. Maar CD&V voelt de hete adem van N-VA in de nek. Bart De Wever heeft al laten verstaan dat hij ook lokaal de leiderspositie van CD&V definitief wil overnemen. Maar of dat ook in Limburg lukt, is nog maar de vraag. Aflevering 1 van De Tussenstand.