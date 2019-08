Deze voormiddag is een automobilist overleden na een ongeval op de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren. Het slachtoffer raakte van de weg en reed om nog onbekende reden tegen een boom. De bestuurder overleefde het ongeval niet. Amper een week geleden, overleed een Nederlands koppel in een ongeval op dezelfde weg. Al jaren staat de Kinrooiersteenweg tussen Neeroeteren en Kinrooi bekend als zwart verkeerspunt in de provincie. Burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere vertelde toen al dat er dringend iets aan de gevaarlijke weg gedaan moet worden: