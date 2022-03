Verkeershinder door omgekantelde betonmixer in Genk

Steeds meer bestuurders raakt het slachtoffer van fysiek geweld. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias over agressiviteit en irritante gedragingen in het verkeer. Een van de meest opvallende resultaten is de stijging van het fysieke geweld tussen bestuurders. 7% van de bestuurders zegt er het voorbije jaar slachtoffer van geworden te zijn ten opzichte van 2% in 2017. Bij het begin van de week van de hoffelijkheid achter het stuur geeft Vias concrete tips om escalatie te voorkomen. De tweede editie van de nationale enquête over agressiviteit en irritante gedragingen achter het stuur werd eind februari gehouden bij een representatief staal van 1000 Belgische bestuurders. 7% slachtoffer van fysieke agressie achter het stuur54% van de Belgen zegt slachtoffer geworden te zijn van agressiviteit in het verkeer het voorbije jaar. Dat is een kleine daling ten opzichte van 5 jaar geleden (57%). We stellen wel vast dat de extremere vormen van agressie wel toegenomen zijn. Zo zegt 7% van de Belgische bestuurders slachtoffer geworden te zijn van fysieke agressie in de voorbije 12 maanden ten opzichte van 2% in 2017. 1 op de 15 bestuurders (6,5%) zegt ook uit zijn wagen gestapt te zijn ‘om het uit te vechten’ met een andere bestuurder. 5 jaar geleden was dat 2,5%. In Brussel gaat het zelfs over 1 bestuurder op 8 (13%).Korter lontje door corona-epidemie?Uit de enquête blijkt ook dat bestuurders die agressief zijn, vaker betrokken zijn in een ongeval. 61% van de bestuurders die agressief gedrag vertonen, waren de voorbije 3 jaar betrokken in een ongeval. Bij de bestuurders die zelden of nooit agressief gedrag vertonen, is dat 39%.Op de autosnelweg irriteert gsm-gebruikOp de middenstrook rijden, blijft het meest irritante gedrag op de autosnelweg. 25% van de bestuurders vindt dat het meest irritante gedrag. Bumperkleven (14%) en het gebruik van de gsm achter het stuur (12%) maken de top 3 volledig. Voor het gsm-gebruik is dat een stijging van 9 naar 12%.In Vlaanderen staat ‘de richtingaanwijzer niet gebruiken’ in de top 3. Dat is voor 14% van de Vlaamse bestuurders de grootste ergernis. Gsm-gebruik staat op de 4de plaats en is voor 11% de hoofdergernis. Top 3 van meest irritante gedragingen op de autosnelweg in Vlaanderen: België Wallonië Brussel Vlaanderen Op de middenrijstrook rijden in plaats van in te voegen 25%Bumperkleven 17%De richtingaanwijzer niet gebruiken 14%Top 3 van meest irritante gedragingen binnen de bebouwde komDe richtingaanwijzer niet gebruiken 24%De gsm achter het stuur gebruiken 23%Dubbel parkeren 15%ConclusieDe coronapandemie lijkt ervoor gezorgd te hebben dat bepaalde vormen van agressie vaker voorkomen achter het stuur. Uit je wagen stappen om uitleg te geven of zelfs om je excuses aan te bieden aan een andere bestuurder is nooit een goed idee. Het feit alleen al dat je uit je wagen stapt, kan door de andere bestuurder slecht opgevat worden.Onder alle omstandigheden zijn gezond verstand en hoffelijkheid belangrijk zodat de interacties tussen verschillende weggebruikers vlot kunnen verlopen. Hoffelijkheid werkt aanstekelijk en zet andere weggebruikers er ook toe aan om zich ook positief te gedragen.Agressiviteit in het verkeer: 5 tips om escalatie te voorkomen Wanneer je de irritatie voelt opborrelen, beeld je dan in dat de bestuurder die je irriteert jouw schoonmoeder of je baas is. Dat zal helpen om snel te kalmeren.Glimlachen helpt. Iedereen maakt fouten, ook jij. De meeste ‘fouten’ worden niet met opzet gemaakt.Blijf onder alle omstandigheden kalm. Als je het op je heupen krijgt, adem dan diep in en denk aan iets aangenaam.Aarzel niet om met een handgebaar iemand te bedanken of om je te excuseren. Dat kost niets en het zal anderen aansporen om hetzelfde te doen.Jouw wagen is je eerste bescherming: als de andere bestuurder toch uit zijn wagen stapt, sluit dan de deuren. Zelf uitstappen gooit alleen maar olie op het vuur.