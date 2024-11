Een zware vrachtwagen is vanmorgen rond 7.45 uur op de Tiensesteenweg in Sint-Truiden door het wegdek gezakt. De vrachtwagen moest getakeld worden. Fluvius is gestart met een onderzoek naar de omvang van het zinkgat. Bedoeling is om na te gaan wat de precieze oorzaak is van het zinkgat en om de grootte ervan te bepalen. Vermoedelijk is het zinkgat ontstaan door een waterlek. Het onderzoek ter plaatse moet verder duidelijkheid geven over de impact van het zinkgat op de bewoonbaarheid van het aanpalende gebouw. De bewoners van dit gebouw worden voorlopig in de GAZO opgevangen door de psychosociale hulpverlening van het lokaal bestuur Sint-Truiden tot er meer duidelijkheid is rond de veiligheid en stabiliteit van het gebouw. Er is geen hinder voor het doorgaand verkeer.