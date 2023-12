Verkiezingen worden clash tussen stemmenkanon Zuhal Demir en uitdager Jo Brouns

door Dirk Billion

N-VA Limburg gaat zijn best moeten doen om het bij de verkiezingen in juni even goed te doen als in 2019. Want stemmenkanon Zuhal Demir krijgt met Jo Brouns van cd&v een te duchten uitdager. Dat zegt politicoloog Fouad Gandoul een half jaar voor de verkiezingen. Cd&v zal volgens hem sowieso de kingmaker zijn en in de volgende Vlaamse regering zitten. Over de Limburgse kieslijsten voor 2024 is Gandoul duidelijk: de verjonging is een democratisch feest en de verkleuring is een weergave van de maatschappij. De tijd van de alibi-Ali is voorbij.