Politiek Verkiezingsmoeheid slaat toe in Bilzen

In de stad Bilzen worden er dagelijks 40 volmachten aangevraagd voor de herverkiezing van aanstaande zondag. In vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is dat een verdubbeling. Velen vertrekken op vakantie of studenten die in volle examenperiode zitten, haken af.