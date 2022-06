Vernieuwd fietspad op de Taunusweg in Bilzen levensgevaarlijk voor fietsers

In Lauw, een deelgemeente van Tongeren, wordt vandaag een nieuwe fietsbrug geplaatst. De brug is gemaakt uit een composietmateriaal wat onderhoudsvrij is. De brug is 14 meter lang en 4 meter breed. Deze nieuwe brug over rivier de Jeker zal ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Deze oversteekplaats verbindt het Daalbroek met de Daalmolenweg in Lauw. "Na een controle bleek dat de brug tussen de Daalmolenweg en Daalbroek onstabiel was en aan vervanging toe was. Midden juni zullen ook de resterende omgevingswerken klaar zijn en kan de brug opengesteld worden", vertelt burgemeester Patrick Dewael. De brug wordt vandaag in één stuk geleverd en geplaatst.