De expertengroep GEMS pleit voor een nieuwe reeks coronamaatregelen. Dat schrijft Le Soir. De krant kon het document inkijken dat de groep opstelde om de overheid te adviseren. Zo stellen de virologen en experts voor om het nachtleven te sluiten, telewerk tot de kerstvakantie te verplichten, en kinderen vanaf 9 jaar een mondmasker te laten dragen. Woensdag komt het Overlegcomité samen om over de nieuwe maatregelen te beslissen. De terugkeer van de bubbels is volgens het nieuwe voorstel niet aan de orde. Maar de experten vragen wel om het aantal nauwe contacten te beperken. Zo stellen ze voor om niet meer dan 5 nauwe contacten per dag te onderhouden. Nachtleven sluitenDe GEMS adviseert om het nachtleven opnieuw te sluiten. En ook indooractiviteiten, zoals contactsporten, op te schorten waar het mondmasker niet gedragen wordt, of de afstand niet bewaard kan worden. Dat zou gaan over een tijdelijke stop van 3 of 4 weken. Telewerk verplichtenHet adviesorgaan zou ook telewerk graag verplicht zien tot aan de kersvakantie. Trouw- en privéfeesten zouden nog met maximaal 50 personen mogen. En iedereen dient een coronapas of negatieve zelftest voor te leggen. Kinderen vanaf 9 jaar zouden best een mondmasker dragen in de klas. En in theater- en bioscoopzalen moet de ventilatie goed zijn en het publiek moet een mondmasker dragen.