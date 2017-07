Vertellingen in Hechtel-Eksel

Het Beukenhof in Bocholt is gisterenavond helemaal vol gelopen voor de tweede aflevering van de TVL Vertellingen. Cabaretière Ann Helena Kenis uit Meeuwen-Gruitrode, die bekend raakte via het programma Belgium's Got Talent, kreeg zonder veel moeite de lachers op haar hand. De volgende TVL Vertelling is op 19 juli, in Hechtel-Eksel, met Jan De Smet.