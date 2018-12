Politiek "Vervroegde verkiezingen niet uitgesloten"

Voor Steven Vandeput en N-VA zijn vervroegde federale verkiezingen niet uitgesloten. Dat zei de voormalig Defensieminister vanavond in onze studio. Maar het verwijt dat N-VA de regering strategisch zou hebben laten vallen, countert hij. "We hebben tot de laatste snik voor deze regering gestreden, maar men heeft geen oren naar ons gehad." Vandeput, die vandaag de eed aflegde als burgemeester van Hasselt, kijkt alvast uit naar 1 januari. Want ook in Hasselt wil hij voor verandering gaan.