Verwarmingspremie laat bewoners oude appartementen in de kou

- Er komt geen vaart in de boosterprik voor jongeren. Skitrips zijn onzeker omdat de geldigheidsduur van de tweede prik voor Oostenrijk en Italië stilaan verstrijkt.- De materialencrisis houdt maar aan en maakt de toekomst in de bouwsector erg onzeker.- Het Hasseltse Jessa Ziekenhuis zit op de omikronpiek of is er al net voorbij. De druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Maar de kentering is ingezet.- Skeletoni Kim Meylemans zit in Peking, radeloos in een soap van quarantaine. Ze test nu al meermaals negatief, maar moet weer zeven dagen langer in isolatie.- En Het Nieuwstedelijk gaat vanavond opnieuw met een theaterstuk in première. De eer is aan de Peltse Joke Emmers met Surfer Rosa Begijntje.