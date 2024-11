VIAS pleit voor rijbewijsslot op auto's na dodelijk ongeval in Diepenbeek

door Luc Moons

Hoe kunnen we een drama, zoals dat gisteren in Diepenbeek voorkomen? Door auto's uit te rusten met een rijbewijsslot. Dan zou alleen iemand met een geldig rijbewijs de auto kunnen starten. Dat zegt het Verkeersinstituut VIAS. In Diepenbeek reed een man onder invloed gisterenochtend een vrouw van 56 op de fiets dood. Hij had een alcoholslot in zijn wagen opgelegd gekregen. De dader was pas vader geworden. Hij reed niet met zijn eigen wagen. Hij kroop achter het stuur van een andere auto. VIAS bekijkt om met een proef met een QR-code aan te tonen dat het rijbewijsslot de oplossing is.