Vijf dagen geen trein tussen Hasselt en Tongeren in april

Een mijlpaal in Hasselt vandaag, want daar reed voor de eerste keer een bus over de nieuwe busbaan op de Koning Boudewijnlaan. Na ruim twintig jaar krijgt het Spartacusplan dus eindelijk vorm. Al moet er nog een hele weg afgelegd worden. Zo loopt de busbaan voorlopig tot aan de Trixxo Arena, maar op termijn is het de bedoeling dat je tot aan de universiteitscampus in Diepenbeek geraakt. Ook de trambussen zelf zijn nog niet geleverd maar minister Lydia Peeters maakt zich sterk dat dat dit jaar gaat gebeuren.