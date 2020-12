Viroloog Marc Van Ranst: "Geen grote verstrengingen, maatregelen moeten wél beter opgevolgd"

Het aantal nieuwe besmettingen in Limburg blijft verder toenemen. Tussen 6 en 12 december werden 1.275 nieuwe coronabesmettingen bevestigd in onze provincie. De besmettingsgraad in onze provincie is licht gestegen naar 1,083. Het huidige reproductiegetal zit daarmee terug boven 1, wat aangeeft dat de epidemie groeit. Ook het aantal ziekenhuisopnames kent opnieuw een toename. In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 119 coronapatiënten. Het aantal patiënten op intensieve zorgen staat momenteel op 20. Van 10 tot en met 16 december overleden er 22 Limburgers aan het coronavirus. De Limburgse cijfers stijgen opnieuw. Verschillende uitbraken in de woonzorgcentra beïnvloeden het rapport. Daarnaast is de stijging ook deels te verklaren omdat er meer getest wordt. Tussen 6 en 12 december werden er 19.426 Limburgers getest op het coronavirus. Op dit moment bedraagt de positiviteitsratio in Limburg 6,6 procent, wat betekent dat 6,6 op 100 testen positief zijn. 3 is daar de veilige grens.