U hebt het ongetwijfeld gemerkt, vandaag was het erg warm. Ook in de ochtend. Afgelopen nacht is het kwik amper onder de 15 graden celcius gedaald. Ideaal zwemweer dus, maar toch besliste de nationale veiligheidsraad dat de buitenzwembaden nog tot 1 juli dicht moeten blijven. Daarom kozen heel wat mensen ervoor om naar de Limburgse vijvers te trekken, ook al is het eigenlijk verboden. In Het Koet tussen Stokrooie en Lummen was er om tien uur vanochtend al zwemplezier.