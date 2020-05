Vlaams Belang, grootste partij van Vlaanderen in nieuwe peiling, reikt N-VA de hand

"Als Patrick Dewael spreekt, wordt er geluisterd". De liberale burgemeesters van de Open VLD in Limburg zien in hun kopman Patrick Dewael de ideale politicus om de huidige ingewikkelde politieke knoop te ontwarren. Maar of dat zal lukken èn of dat - wie weet - kan uitmonden in een eventueel premierschap voor de Tongerse éminence grise van de Open VLD, daar is het nog veel te vroeg voor, klinkt het. We konden het gisteren nog meegeven in ons nieuws: de koning heeft Kamervoorzitter Dewael en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle van de MR het politiek mijnenveld ingestuurd met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering. Hun opdracht duurt tot 9 maart.