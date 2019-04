Vlaams Belang trapt verkiezingscampagne af met gezinsdag in Bokrijk

Zuid-Limburg beleeft een absoluut toeristisch topweekend, omdat de bloesemperiode samenvalt met de paasvakantie. Tegelijk zit de fruitsector in een diepe crisis. Dat komt ondermeer door de Russische boycot. Els Robeyns, burgemeester van Wellen en lijsttrekker voor de sp.a voor het Vlaams parlement sprak deze middag in ons TVL Nieuws over de problemen in Zuid-Limburg. Zij wil de fruitsector als sector in economische moeilijkheden laten erkennen. De huidige Vlaamse regering doet daar te weinig voor, klinkt het.