Vlaams minister Beke start pilootproject voor jeugdzorg in Genk

Op maandag 20 september ging de internationale Week van het Werkgeluk van start. Voor het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden de uitgelezen kans om samen met alle medewerkers werkgeluk te delen én nieuwe collega’s warm te maken om te werken in hun ziekenhuis. Sint-Trudo polste onder het personeel wat hen gelukkig maakt op het werk, en meer bepaald wat het ziekenhuis een aangename werkplek maakt. “Sint-Trudo is ambitieus: zowel als zorginstelling, maar ook als werkgever willen we ons onderscheiden”, licht directeur HR Jan Van Mierlo toe. “Daarom hebben we onderzocht hoe we dat al doen en vooral hoe we dat nog meer kunnen doen. Een oefening waar heel wat collega’s bij betrokken waren en die ons inzichten heeft opgeleverd op werkpunten, maar ook op sterke punten waar we terecht fier op mogen zijn.” Het ziekenhuis verzamelde al meer dan 200 voorbeelden van werkgeluk, die ze vertaalden in werkgeluksbrengers. Deze werkgelukbrengers van het personeel, zoals bijvoorbeeld de samenhorigheid en familiale werksfeer in Sint-Trudo, werden gebundeld in een video. Zoektocht naar personeel De werkgelukbrengers moeten mensen ook warm maken om in het Sint-Trudo Ziekenhuis te komen werken. “De arbeidsmarkt voor zorginstellingen is geen evident terrein, dat weet iedereen in onze sector en het kwam al vaak onder de aandacht in de media. Uiteraard willen we onze topploeg blijven versterken met nieuwe topcollega’s die dezelfde deskundigheid én warmhartigheid kunnen bieden als onze eigen medewerkers. Daarom vinden we het zo belangrijk dat onze mensen zich nog meer bewust worden van de sterktes die we hebben als ziekenhuis, ook op andere afdelingen dan de hunne. Zij zijn onze belangrijkste ambassadeurs om hun omgeving warm te maken voor het zorgberoep én voor ons ziekenhuis”, besluit Van Mierlo. Bekijk hier het filmpje met de werkgeluksbrengers van het personeel van Sint-Trudo: