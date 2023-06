Vlaams parlementslid schrijft kinderboek om afasie bespreekbaar te maken

Thuiszorgorganisatie i-mens opent een nieuwe kantoor in Bree. In het gebouw aan de Bruglaan zullen 16 medewerkers werken. Samen sturen zij meer dan 300 zorgprofessionals aan in de regio, voornamelijk binnen de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg. Gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn twee vormen van ondersteuning die individuen en gezinnen helpen om zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, terwijl ze de nodige zorg en assistentie ontvangen. Gezinszorg richt zich op het bieden van persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en algemene ondersteuning om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Dit omvat hulp bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden, wassen, maaltijden, mobiliteit en sociale interactie. De medewerkers van de aanvullende thuiszorg ondersteunen extra door te poetsen, met een oppasdienst voor gezelschap en ondersteuning en via een klusjesdienst gericht op kleine werkjes aan huis. Die moeten het mogelijk maken dat klanten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het nieuwe kantoor in Bree ligt gunstig gepositioneerd om 20 lokale besturen in de eerstelijnzones Noord-Limburg, Maasland, Midwest Limburg en Kemp & Duin te bedienen. Dat zijn: As, Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Peer, Pelt en Zutendaal.