Vlaamse regering versoepelt voorwaarden voor bedrijven om energiesteun aan te vragen

In de economische crisis die onze provincie treft is hard werken geen garantie meer om op het einde van de maand alle rekeningen te kunnen betalen. Steeds meer Limburgers moeten daarvoor twee jobs combineren. Voor sommigen is zelfs dat niet genoeg. Allenstaande mama An Reynders uit Riemst heeft drie jobs nodig om rond te komen. Het lijken Amerikaanse toestanden, maar door de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is An Reynders niet de enige in Limburg die van de ene naar de andere job moet hollen.