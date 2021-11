Vlieg valt 80-jarige bestuurster lastig: auto overkop op Dusartplein in Hasselt

De N76 in Oudsbergen is momenteel in beide richtingen afgesloten door een gaslek. Ter hoogte van het industrieterrein van Opglabbeek is een tijdelijke omleiding voorzien. In de vroege namiddag werd tijdens werken langs de N76 een gasleiding geraakt. De baan werd onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer en de omwonenden werden tijdelijk geëvacueerd. De brandweer en Fluvius zijn momenteel ter plaatse om het gaslek te dichten. Er is heel wat verkeershinder ter hoogte van Opglabbeek. Je kan de omgeving best mijden. Later volgt meer in het TVL Nieuws.