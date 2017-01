Politiek "Voer een miljonairstaks in tegen groeiende ongelijkheid"

In onze reeks nieuwjaarsgesprekken met de politieke partijen in Limburg is het vandaag de beurt aan de PVDA. "De ongelijkheid in onze provincie blijft groeien. 1 persoon in België heeft evenveel als 2,2 miljoen inwoners. En we weten dat 1 op de 4 kinderen in Genk in armoede opgroeit. Daar willen wij iets aan doen," zegt Kim De Witte. "Wij willen de invoering van een miljonairstaks".