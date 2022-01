"Bilzen maakt wel correct gebruik van trajectcontroles via de GAS 5-regelgeving". Dat zegt burgemeester Johan Sauwens. Er is de laatste tijd veel te doen rond het dossier van de trajectcontrole in Bilzen, waarbij het stadsbestuur in zee gaat met een privé-partner. De privé-partner bij de trajectcontroles in Bilzen zou aan de stad gevraagd hebben om verkeersdrempels weg te nemen, maar daar is niets van waar volgens de burgemeester. Eerder vernietigde Somers al een gelijkaardige trajectcontrole in het Antwerpse Bonheiden. Maar volgens burgemeester Sauwens is de trajectcontrole in Bilzen niet gelijkaardig. "De beweringen dat de private firma eiste dat snelheidsremmers zouden moeten weggenomen worden zoals in Bonheiden, is nooit een vraag geweest aan Bilzen. We waren er anders nooit in meegegaan!", zegt burgemeester Johan Sauwens. VerkeersveiligheidsplanOok in Glabbeek en Sint-Pieters-Leeuw in Vlaams-Brabant komen er trajectcontroles. De burgemeesters reageren nu samen om de geruchten te ontkrachten. "De trajectcontroles in onze gemeente maken deel uit van een verkeersveiligheidsplan om onze drie schoolomgevingen heel wat veiliger te maken en deze in Bilzen en Sint-Pieters-Leeuw worden enkel ingevoerd op locaties die echte zwarte verkeerspunten zijn. Wij pakken het dus totaal anders aan dan in Bonheiden het geval was en waar de minister correct tegen opgetreden heeft," vertelt burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans."Bedrijf int geen geld van boetes""Een private firma beheert dit aan een lagere kost dan wanneer we het als gemeente zelf zouden organiseren. Dat een privaat bedrijf dus een deel van de boetes krijgt, is reinste sfeerschepping want zij leveren ons gewoon diensten die we correct betalen," besluiten de drie burgemeesters. "In Bilzen kunnen we op die manier 2 miljoen euro extra investeren in herinrichting van kruispunten en aanleg van fietspaden", zegt Johan Sauwens.De gemeenteraadsbeslissingen van Bilzen, Glabbeek en Sint-Pieters-Leeuw werden niet geschorst door de hogere overheid. Ze zijn dan ook in overeenstemming met de op 25 januari 2022 gepubliceerde adviezen van het agentschap binnenlands bestuur, waar de samenwerking met het consortium vermeld wordt als één van de mogelijkheden.