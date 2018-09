Elk jaar gebeuren er in ons land gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers. De meeste slachtoffers zijn tussen 11 en 20 jaar oud. In Lanaken organiseren daarom het Rode Kruis en het gemeentebestuur twee infodagen waarbij 550 lagere schoolkinderen leren over de gevaren van de dode hoek.