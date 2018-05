VOKA brengt investeerders en ondernemers bij elkaar met hulp van Universiteit Hasselt

Directeur Tinne Lommelen van VDAB Limburg is blij met de commotie over het meldpunt, dat in het leven is geroepen om werklozen op te volgen. Dat zet kwaad bloed bij het ABVV en ACV Limburg en de partijen sp.a en Groen. Geen probleem, zegt Lommelen. Met de feedback die we over werkzoekenden krijgen, kunnen we ze sterker maken.