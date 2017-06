VOKA geeft startschot aan campagne gemeenteraadsverkiezingen

In Hasselt zullen sp.a en Groen volgend jaar opnieuw in kartel naar de kiezer trekken. Het wordt een open stadslijst die aangevuld wordt met onafhankelijke kandidaten. In september vorig jaar zette Groen het kartel on hold nadat voormalig burgemeester Hilde Claes ontslag nam wegens beschuldigingen van vermeende belangenvermenging. Maar nu lijken de plooien weer glad gestreken en werken sp.a en Groen opnieuw samen. De lijst wordt getrokken door iemand van sp.a, maar de concrete invulling van de namen zal gebeuren nadat eerst het programma vorm heeft gekregen. Het gaat om een opmerkelijke beslissing, want Groen zei vlak voor het vertrek van Hilde Claes dat sp.a onbetrouwbaar was, en trok zijn handen af van het hele verhaal. "We hebben toen inderdaad de pauzeknop ingeduwd, maar dan hebben we samen gekeken wat ons bindt, wat we samen willen bereiken voor Hasselt," zegt Joost Venken van Groen.