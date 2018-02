Voka schrijft brief aan huisartsen: "Wees minder gul met ziektebriefjes"

Limburgse scholen maken te weinig gebruik van Bednet. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie zelf bekendmaakte. Via Bednet kunnen kinderen die langdurig ziek zijn toch nog les volgen via het internet. Om dit soort afstandsonderwijs in Limburg te promoten is vanmorgen in een middelbare school in Zonhoven de eerste mobiele set van Bednet voorgesteld.