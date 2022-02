Voka wil flexi-jobs uitbreiden naar alle sectoren

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er versoepeld na het Overlegcomité en gaan we naar code oranje. UNIZO Limburg wil dat de versoepelingen die met code oranje gepaard gaan ook moeten gelden voor andere sectoren, die niet onder de barometer vallen zoals: winkels, telewerk, fitnesszaken en toerisme. "Het versoepelen naar code oranje is zeker en vast een goede zaak voor horeca en evenementen," stelt Bart Lodewyckx. "Er zijn daarbuiten echter nog talloze sectoren waarvoor gelijkaardige maatregelen moeten wegvallen. Voor hen is het onwezenlijk om code oranje niet naar hen door te trekken." WinkelsDe coronabarometer is volgens UNIZO Limburg een goed instrument om de betrokken sectoren perspectief te bieden. Daartegenover staan de niet-opgenomen ondernemingen waar gelijkaardige versoepelingen de juiste stap zouden zijn. De ondernemersorganisatie pleit bij de regering om in winkels het mondmasker niet meer te verplichten en de beperking van 1 klant per 10m² te laten vallen. "Als deze versoepelingen binnen de coronabarometer passen, kunnen ze ook doorgetrokken worden naar andere sectoren zoals retail. In een winkel kan men namelijk veilig en makkelijk shoppen zonder veel met anderen in contact te komen. Het mondmasker niet meer verplichten zal consumenten toelaten om op een meer vrije manier te winkelen. Wat zowel voor de nodige ontspanning voor de klant als de nodige omzet voor de winkelier zal zorgen," zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.Minder telewerkVoor de werkvloer herhaalt UNIZO haar eis om beperkingen op het maximaal aantal aanwezige personen in een onderneming en het verplicht thuiswerk mee te nemen als er elders versoepeld wordt. UNIZO Limburg pleit daarom om telewerk aan te bevelen in plaats van te verplichten. Zo kunnen bedrijven zelf een gepast aanwezigheidsbeleid voeren, vertrekkend hun eigen situatie. "Het is voor zelfstandigen en kmo's frustrerend om te zien dat als er op verschillende vlakken in de samenleving versoepelingen worden toegepast, gebaseerd op objectieve feiten, er op hun werkvloer niets verandert. Minder telewerk zal zowel de productiviteit als de moraal binnen een onderneming fors verhogen," ziet Bart Lodewyckx.ToerismeOok voor het inkomend toerisme gelden er tegelijkertijd nog te strenge regels die een domper zetten op deze sector. "De regels omtrent het invullen van een PLF, het afleggen van een test, of de verplichting om in quarantaine te gaan, zijn zo ingewikkeld dat de meeste toeristen afhaken. De impact daarvan op hotels en de toeristische sector in zijn geheel is enorm. Een vereenvoudiging van de inreisvoorwaarden is noodzakelijk, zodat er enkel beperkingen gelden voor niet-gevaccineerde toeristen die uit hoge risicozones komen, en potentiële toeristen op een eenvoudige en duidelijke manier weten welke regels op hen van toepassing zijn." FitnessUNIZO kaart eveneens aan dat bij code oranje in fitnesszaken nog steeds een Covid Safe Ticket moet getoond worden, wat extra werk voor het personeel en een drempel voor de klanten met zich meebrengt. "We vragen daarom dat in een fitness ook geen CST meer gevraagd moet worden, zoals in sportzalen het geval zal zijn," besluit Bart Lodewyckx.