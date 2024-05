Volgend jaar al herkeuring van wagen bij erkende herstellers?

Hoe lang duurt het nog voor er vanop afstand bestuurde voertuigen op onze wegen rijden? De taskforce Autonoom rijden van de Vlaamse regering start een proefproject met telebediende wagens op de testbanen van Ford in Lommel. Die rijden niet autonoom maar worden vanuit een callcenter ergens op een afstand tot pakweg Berlijn bestuurd. Dat is logistiek interessant. Zo kunnen vrachtwagens in colonne rijden met één piloot. En het is efficiënt. Zo kunnen auto's gedeeld worden van voordeur naar voordeur en moeten ze niet telkens teruggebracht worden naar een hub.