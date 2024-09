door Margo Ombelets

Het is druk in de wachtzalen van de Limburgse huisartsen. De herfst is nog maar net begonnen, en de virussen hangen al in de lucht. Corona, maar ook andere luchtweginfecties, zorgen voor veel zieken. En opvallend is dat we langer ziek zijn: de ene verkoudheid is nog niet genezen, en er volgt weer een nieuwe.