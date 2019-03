Voor het eerst gedetailleerde verkeerstelling op Noord-Zuid

"Ik blijf resoluut doorgaan met de realisatie van het Spartacusplan". Dat zijn de woorden van Vlaams minister Ben Weyts. Hij fluit daarmee zijn partijgenoot en burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput terug. Vandeput had in de TVL-studio de tramlijn 1 tussen Hasselt en Maastricht openlijk in vraag gesteld. In forse bewoordingen gaf hij de doodsteek aan het Spartacusplan. Dat kwam hem vanmiddag op flinke kritiek te staan in het Vlaams parlement, want daarmee ondermijnt de N-VA de regeerakkoorden, die ze mee ondertekenden in 2004, 2009 en 2014, klinkt het.