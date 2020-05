Voor het eerst in anderhalve maand minder dan 100 coronaslachtoffers

In de afgelopen 24 uur zijn er 152 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 3.386 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er 223 minder dan de dag ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames lijkt dus te stabiliseren. Het aantal patiënten dat op intensieve zorgen ligt, is gedaald met 29 tot 740. De afgelopen 24 uur zijn er 513 nieuwe besmettingen vastgesteld. Voor 316 coronapatiënten kwam er goed nieuws: zij mochten het ziekenhuis verlaten. De laatste 24 uur zijn er 130 slachtoffers te betreuren. In totaal overleden er 7.703 Belgen aan Covid-19.