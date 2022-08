Voor het eerst sinds corona volgen meer dan 900 jongeren een zomerkamp bij Villa Basta

door Thibaut Willems

We hebben het al vaker gezegd hier in het TVL-Nieuws: de coronacrisis heeft een enorme impact op jongeren gehad. Dat merken ze ook bij Villa Basta, de jeugdorganisatie met een creatief aanbod voor meer dan 10.000 kinderen en jongeren. Voor het eerst sinds corona volgen deze zomer weer meer dan 900 jongeren een creatief zomerkamp waar ze zich leren uitdrukken in theater, muziek, dans, film en fotografie. Volgende week vindt zo'n zomerkamp plaats bij TV Limburg. Dat Villa Basta een heel bijzondere plaats in neemt binnen de jeugdwerking in Vlaanderen is ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle niet ontgaan. Hij was vandaag op bezoek op een zomerkamp van Villa Basta in Hasselt.