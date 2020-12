In het volleybal heeft Greenyard Maaseik 2020 in stijl afgesloten. De Maaseikenaren wonnen gisteren de topper in Menen met 3-0. Door de overwinning nestelt Maaseik zich zo stevig op de tweede plaats, in het spoor van Roeselare. Dat is meteen ook de eerste tegenstander na de winterstop. Met de zege in de topper tegen Menen & de kwalificatie voor de halve finale van de CEV-cup vorige week, kunnen de mannen van Banks pronken met een prima kerstrapport.