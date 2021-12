Luca Brecel is in bloedvorm. Hij heeft de Scottisch Open gewonnen tegen John Higgins. Hij haalde het van de viervoudig wereldkampioen met 9-5. In de avondsessie had Brecel bij 6-2 nog 3 frames nodig op de Scottisch Open te winnen. Brecel begon meteen met 2 winstframes maar Higgins gaf zich niet gewonnen. Het ging van 8-2 naar 8-5. De Schot bracht Brecel steeds meer in moeilijkheden. Maar Brecel imponeerde in frame 14 en won uiteindelijk met een 127-break.