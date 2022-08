- De vijfjarige Mira uit Oekraïne ondergaat een zeer moeilijke zenuwoperatie in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Professor Paul Guelinckx is één van de 10 dokters ter wereld die zo'n operatie kan uitvoeren. Danzij de ingreep zal Mira binnenkort weer kunnen lachen.- Een dikke week voor de start van het nieuwe schooljaar start onderwijsvakbond ACOD met een petitie om meer respect en betere werkomstandigheden voor leerkrachten te vragen.- De Limburgse brandweerkorpsen verdelgden dit jaar al bijna 14.000 wespennesten, dat zijn er een pak meer dan de 2.600 van vorig jaar. - Genk krijgt als eerste in Limburg 20 elektrische bussen. De installatie van de snelladers is vandaag begonnen op de stelplaats van Winterslag.- En op de trein tussen Tongeren en Hasselt is het dezer dagen nooit saai want actrice Joke Emmers speelt er conductrice.