Voorzitter Bostyn (Limburg United): "Investering in infrastructuur nodig om topclub te kunnen worden"

door David Bijnens

"Wij hebben meer geld en een betere infrastructuur nodig om aan te knopen bij topclubs als Antwerp Giants en Oostende." Dat zegt voorzitter Maarten Bostyn van Hubo Limburg United in TVL Sportcafé. United, dat dit seizoen zijn tiende verjaardag viert, doet het goed in de competitie. En staat momenteel aan de leiding samen met Antwerpen en Oostende. De Limburgse club kende de voorbije jaren een mooie groei op sportief vlak, maar zit op financieel vlak minder comfortabel dan Antwerpen of Oostende. Ook sporthal de Alverberg in Hasselt kent zijn beperkingen. Als we willen verdergroeien tot een topclub, dan zal er geïnvesteerd moeten worden in nieuwe infrastructuur", aldus voorzitter Bostyn.