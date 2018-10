Vrachtwagen verliest lading drank op rotonde in Genk

Vanaf vanochtend 6 uur zal de politie 24 uur lang flitsen in het hele land. De federale wegpolitie en ook de lokale politiezones nemen deel aan de tiende flitsmarathon in België. De politie zal zowel vaste als mobiele flitscamera’s gebruiken. De laatste flitsmarathon vond plaats in april, toen liep nog 9 procent van de automobilisten in onze provincie tegen de lamp.