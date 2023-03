Wie dit jaar de snelweg op moet heeft grote kans om wegenwerken tegen te komen. Het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer kondigt 46 werven aan, waarvan 6 in onze provincie. Vooral op de E314 is de kans het grootst om in 2023 wegenwerken tegen te komen. Het wegdek van het knooppunt van Lummen wordt vernieuwd, in Genk komen er geluidsmuren langs de weg en het viaduct richting Nederland moet in mei klaar zijn.