Vrachtwagen volledig vernield na crash E314

De Vlaamse regering zoekt naar een oplossing voor de grote mobiliteitsdossiers. Naast de Oosterweel in Antwerpen, ligt ook de omleidingsweg van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren op de tafel van de ministers. Vraag is, kiest de Vlaamse regering voor het verderzetten van het juridisch kluwen rond de Noord-Zuid of komt er toch een nooddecreet. Het ziet er naar uit dat de landing is ingezet.