Vrees voor acties in heel Limburg na mislukt overleg tussen vakbonden en De Lijn

Het busverkeer van De Lijn in Limburg is ook vandaag nog verstoord door een vakbondsactie in de stelplaats van Beverlo. Er is onder meer hinder op de lijnen 17, 17a, 15, 15b, 15c, 16, 19, 19b, 21a, 22, 23, 30, 32, 35c, 51, 52, 58, 90, 91, 170, 184, 302 en op de belbussen in Beringen, Leopoldsburg, Tessenderlo en Laakdal. Aanleiding voor de actie is de ontevredenheid van de chauffeurs over de nieuwe chauffeursdiensten (werkroosters) die vanaf 1 september ingaan. De vakbonden eisen tegemoetkomingen op vlak van rij- en rusttijden. De gesprekken die gisteren doorgingen tussen directie, vakbonden en personeel verliepen constructief, maar tot een akkoord is het niet gekomen. De gesprekken worden later verder gezet. Reizigers kunnen op dinsdagmorgen vanaf 06.15 uur terecht op www.delijn.be voor meer informatie en een overzicht van de niet-gereden ritten . Daarnaast is De LijnInfo vanaf 7.00 uur bereikbaar op 070 220 200