Vrienden en familie overleden Lauren doen oproep: "Maak Nieuwstraat Diepenbeek veiliger"

Morgen opent Winterland. De kerstmarkt in Hasselt mikt op 600.000 bezoekers. Voor de hele eindejaarsperiode zakken 1 miljoen bezoekers af naar de provinciehoofdplaats. Even traditioneel als de straatversiering is het parkeerprobleem. In de zone rond Winterland is betalen tot middernacht ingevoerd aan drie euro per uur.