Vrouw gewond bij kettingbotsing met vijf auto''s in Diepenbeek

Hasselt krijgt een dynamisch parkeergeleidingssysteem. Automobilisten zullen als ze de stad binnenrijden naar een parkeerplaats begeleid worden met borden, die in real-time aangeven hoeveel plaatsen er vrij zijn en info verschaffen over de reistijden. Kostprijs van het systeem: zo'n 2,2 miljoen euro, plus nog eens 1,2 miljoen voor het onderhoud. Maar het is nodig, zegt het stadsbestuur, want parkeren in Hasselt is voor velen een bron van ergernis. In juni wordt er begonnen, tegen het einde van het jaar moet één en ander klaar zijn.