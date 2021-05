Vrouw in levensgevaar na ongeval met vluchtmisdrijf in Riemst, chauffeur nog steeds spoorloos

Hoe ziet de wagen van de toekomst eruit? Of vooral hoe kan de veiligheid van auto’s flink verhogen? Dat kreeg Vlaams minister van Mobiliteit deze namiddag te zien en te horen in het Europese Test Centrum van autofabrikant Ford in Lommel. De Lommel Proving Ground is sinds 1965 de belangrijkste testsite voor Ford in Europa. En dus is er in al die jaren heel wat expertise opgebouwd. Ook wat betreft rijhulpsystemen die in de nieuwere wagens nauwelijks nog weg te denken zijn. En daar kan ook de overheid de vruchten van plukken. Maar ook op de bestuurder zelf moet verder ingezet worden.