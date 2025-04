door Birgit Van Asten

In Veerle in Laakdal is gisteren een vrouw neergestoken, waarschijnlijk door haar buurman na een ruzie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hadden de straat afgesloten. De verdachte werd uiteindelijk opgepakt in Tessenderlo-Ham en maakt volgens de politie een verwarde indruk. Hij zal nu verhoord worden. De vrouw verkeerde even in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand.