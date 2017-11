Vurige Vijvers draait uit op verkeerschaos

De spookbrug van Ham over het Albertkanaal wordt eindelijk in gebruik genomen. Na 40 jaar zal er verkeer rijden over de 'verloren brug'. Het nutteloze bouwwerk maakt deel uit van de verlenging van de N73. Die loopt van Kinrooi via Bree naar Leopoldsburg en zal doorgetrokken worden tot aan de E313 in Ham. Er komt geen kilometerheffing op het nieuwe stuk van de N73 tussen de snelweg en Wasseven. Bedoeling is vooral de dorpskernen van Ham en Beverlo te ontlasten van het zwaar vrachtverkeer.