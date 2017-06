Vzw Beverst Heeft Het: "Hasselt heeft onze slogan gepikt"

De Vlaamse regering heeft gekozen voor één grote private investeerder om het Ford-terrein in Genk te ontwikkelen. Uit zeer goede bron vernemen wij dat het gaat om Genk Green Logistics van Group Machiels en enkele andere partners. Zij mogen een hub rond logistiek met toegevoegde waarde en de maakindustrie uitbouwen. De investering is goed voor minstens 1250 jobs. De toewijzing zit in de laatste fase en de Vlaamse regering spreekt er zich voor de zomer definitief over uit. De LRM krijgt een incubator rond de maakindustrie op het Thor-park in Genk. Dat is vanmorgen gezegd na afloop van de taskforce rond SALK, het plan dat Limburg er economisch bovenop moet helpen na de sluiting van Ford.